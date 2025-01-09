Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пока не планируется строительство станции снеготаяния. Как сообщили "НТА-Приволжье" в администрации Нижнего Новгорода, сейчас действует концессионное соглашение, заключённое в 2023 году, которое предусматривает строительство станции снеготаяния в Московском районе.
А вот возможность строительства станции снеготаяния в Автозаводском районе власти не рассматривают.
Напомним, переговоры с потенциальным инвестором строительства станции снеготаяния в Автозаводском районе велись еще в 2021 году.
В настоящее время в Нижнем Новгороде работают две площадки по утилизации снега - в Советском и Нижегородском районах. Предполагается, что после реконструкции мощность станции снеготаяния в Советском районе увеличится почти в три раза.
Ранее сообщалось, что площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили.
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