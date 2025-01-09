Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пока не планируется строительство станции снеготаяния. Как сообщили "НТА-Приволжье" в администрации Нижнего Новгорода, сейчас действует концессионное соглашение, заключённое в 2023 году, которое предусматривает строительство станции снеготаяния в Московском районе.

А вот возможность строительства станции снеготаяния в Автозаводском районе власти не рассматривают.

Напомним, переговоры с потенциальным инвестором строительства станции снеготаяния в Автозаводском районе велись еще в 2021 году.

В настоящее время в Нижнем Новгороде работают две площадки по утилизации снега - в Советском и Нижегородском районах. Предполагается, что после реконструкции мощность станции снеготаяния в Советском районе увеличится почти в три раза.

Ранее сообщалось, что площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили.