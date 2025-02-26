Нижегородские кинотеатры оказались среди ответчиков по многомиллионным искам Бизнес

С 10 по 17 февраля компания ООО "Контент-Клуб" (ранее ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", принадлежавшая Sony Pictures) направила 20 исков к нескольким крупным российским киносетям и владельцам отдельных частных кинотеатров на сумму около 981 миллиона рублей. Это следует из материалов картотеки дел Московского арбитражного суда.

Отметим, что ответчиками по искам "Контент-Клуба" стали также предприятия и предприниматели из Нижнего Новгорода и ряда других городов РФ.

Требования бывшего российского подразделения Sony касаются задолженностей по контрактам, заключенным компанией еще в 2019 году. Задолженности могли возникнуть из-за демонстрации последних западных фильмов кинотеатрами значительно дольше обычного срока: вместо трех-шести недель фильмы шли до четырех месяцев.

Сумма самого крупного иска к АО "Синема Парк" составляет более 436 миллионов рублей. В материалах дела заявлено требование о взыскании долга и процентов по договору от 1 декабря 2019 года. С АО "Киномакс" требуют взыскать сумму более 176 миллионов рублей.

В иске к "Синема Стар" упоминается долг «по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений» 20 января 2020 года. Он составляет более 26 миллионов рублей вместе с процентами.

В настоящее время ни один из исков пока не принят, 16 исковых заявлений оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины.

Напомним, кинотеатры Нижнего Новгорода теряют зрителей, но увеличивают кассовые сборы.