Еще 91 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея в Нижнем Новгороде

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В 2025 году на реставрацию здания Литературного музея Максима Горького направят дополнительные 91,1 млн рублей. Такое решение было принято на заседании городской думы 26 февраля.
Музей расположен на улице Минина, 26, в доме В.Н. Бурмистровой, который является объектом культурного наследия. Учреждение закрылось на реставрацию еще в 2020 году, и изначально работы планировали завершить за 13 месяцев, но сроки были перенесены.
На 29 января 2025 года готовность реставрации составляла около 60%, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Ожидается, что все работы закончатся к концу года.
Помимо музея, дополнительное финансирование получат и другие учреждения культуры. В профильный департамент будет направлено 5,2 млн рублей, из которых: 2,9 млн рублей пойдут на обновление библиотечных фондов, 2,3 млн рублей – на техническое оснащение театра "Вера".
Ранее нижегородцам показали, как реставрируют Литературный музей имени Горького.
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