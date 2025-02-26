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Первые выходные марта будут снежными в Нижнем Новгороде

28 февраля 2025 10:15  [99] Общество

Предстоящие выходные будут облачными с небольшими осадками, сообщает "Яндекс Погода".

По данным синоптиков, в субботу, 1 марта, погода будет пасмурная с небольшими прояснениями, ближе к ночи пойдет снег. С утра будет прохладно, -5 ...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов, но по ощущениям будет холоднее из-за легкого ветра с порывами до 3,2 м/с. К ночи температура опустится до -2 градусов.

Небольшой снег будет идти целый день в воскресенье, 2 марта. Утром будет прохладно -3...-2 градусов. Днем температура не поднимется выше -1...0 градусов, а к вечеру снова опустится до -3...-2 градусов. Ветер не усилится. Прогнозируется повышенная влажность.

Несмотря на начало весны и относительно устойчивую погоду в эти выходные, синоптики советуют одеваться теплее. Температура может быть обманчива и по факту ощущаться ниже прогнозируемой.

Напомним, что в начале выходных нижегородцы могут чувствовать головные боли, излишнюю усталость и недомогание из-за мощной магнитной бури.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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