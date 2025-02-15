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Общество

На благоустройство двух автозаводских скверов выделяют 192 млн рублей

18 февраля 2025 11:44  [106] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 192 млн рублей потратят на благоустройство территорий в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Объявления размещены на портале госзакупок. 

Речь идет о двух общественных пространствах, которые обновят в Нижнем Новгороде в 2025 году по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Так, преобразится площадь перед Автозаводским универмагом – там появится новая современная пешеходная зона. На эти цели планируется потратить более 144 млн рублей. 

Второй конкурс касается благоустройства общественной территории вдоль домов №№23, 25, 27 по улице Веденяпина. Начальная цена контракта — 48,4 миллиона рублей. Здесь, как уже сообщала нижегородская мэрия, появятся новые дорожки, освещение, детская площадка, а велосипедная дорожка будет продлена.  

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде приведут в порядок пять общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На благоустройство участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде потратят более 135,6 млн рублей. 

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство
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