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Общество

Нижегородский Интерпол поймал десять преступников в 2024 году

28 февраля 2025 11:34  [121] Общество

Нижегородский Интерпол разыскал за рубежом 10 преступников в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД РФ. 

Всего в прошлом году по инициативе нижегородского МВД в международный розыск было объявлено 11 обвиняемых, а поиск 2 фигурантов, напротив, прекратили.

В то же время, отделение помогло зарубежным коллегам установить шестерых человек, из них троих в рамках запросов об утрате родственной связи. 

Кроме того, в 2024 году каналы регионального Интерпола активно использовались для проверок и расследований по экономическим и коррупционным преступлениям. Информация, полученная от зарубежных партнеров, помогла доначислить и уплатить в бюджет более 2 млн рублей в виде таможенных платежей и пени.

Нижегородские полицейские также проверили в минувшем году более 175 тысяч человек и 171 тысячу документов иностранных граждан. Это помогло выявить недействительные документы, которые использовались для постановки на миграционный учет. К их владельцам приняты административно-правовые меры, возбуждено 2 уголовных дел по фактам подделки документов.

Ранее сообщалось, что при помощи отдела Интерпола экс-руководителя "Нижегородского водоканала" Александра Попова экстрадировали из Черногории в Москву.

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Теги:
Международное сотрудничество Полиция
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