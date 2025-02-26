Еще троих мигрантов выдворят из Нижнего Новгорода Происшествия

Троих мигрантов выдворят из Нижнего Новгорода после полицейского рейда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

В Канавинском районе по итогам профилактического мероприятия выявлены нарушения миграционного законодательства. Сотрудники полиции всего проверили 87 иностранцев.

В отношении 9 человек составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, таких как: нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ, работа без разрешения или патента, нарушение режима пребывания (проживания) в РФ (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

Всех нарушителей оштрафуют, а трое из них будут выдворены за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижнем Новгороде сотрудники полиции провели более 3 тысяч проверок мест проживания и работы мигрантов. Вынесено более 1 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, в том числе числе 760 принудительно.