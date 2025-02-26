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Общество

Три "медицинских" воздушных трассы разработали в Нижнем Новгороде

28 февраля 2025 12:59  [146] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Областной центр борьбы со СПИД и "Горький Тех" разработали три "медицинских" воздушных трассы над Нижним Новгородом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека". 

К доставке анализов и лекарств по воздуху подключатся ведущие стационары города – НОКБ имени Семашко, больницы №33 и №30, а также близлежащие медорганизации.

Главный врач областного центра борьбы со СПИД, депутат Заксобрания Соломон Апоян рассказал о всплеске интереса к этой теме производителей БПЛА после сюжета на Первом канале. 

"К осени опробуем беспилотник, который пролетит из самой южной в самую северную точку Нижегородской области – это около 400 километров", - сообщил он.

Соломон Апоян добавил, что это открывает абсолютно новый уровень логистики при доставке биоматериала в лабораторию, в том числе из отдалённых ФАПов.

Ранее сообщалось, что нижегородский Минздрав, действуя в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в кооперации с "Горький Тех" и компанией "Клеверкоптер" провели успешные испытания грузового медицинского беспилотника.

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Теги:
беспилотники Медицина и здоровье
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