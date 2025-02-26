Три "медицинских" воздушных трассы разработали в Нижнем Новгороде

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Областной центр борьбы со СПИД и "Горький Тех" разработали три "медицинских" воздушных трассы над Нижним Новгородом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".
К доставке анализов и лекарств по воздуху подключатся ведущие стационары города – НОКБ имени Семашко, больницы №33 и №30, а также близлежащие медорганизации.
Главный врач областного центра борьбы со СПИД, депутат Заксобрания Соломон Апоян рассказал о всплеске интереса к этой теме производителей БПЛА после сюжета на Первом канале.
"К осени опробуем беспилотник, который пролетит из самой южной в самую северную точку Нижегородской области – это около 400 километров", - сообщил он.
Соломон Апоян добавил, что это открывает абсолютно новый уровень логистики при доставке биоматериала в лабораторию, в том числе из отдалённых ФАПов.
Ранее сообщалось, что нижегородский Минздрав, действуя в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в кооперации с "Горький Тех" и компанией "Клеверкоптер" провели успешные испытания грузового медицинского беспилотника.
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