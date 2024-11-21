Нижегородская область представила 15 разработок на Конгрессе молодых ученых Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область представила 15 экспонатов на собственном стенде на IV Конгрессе молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус" 27-29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Делегацию региона на мероприятии возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. В нее также вошли руководитель Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) Александр Тарасенко, руководитель ИНТЦ "Квантовая долина" Ольга Кутяева, представители АНО "НЕЙМАРК", ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Института прикладной физики РАН и других организаций – участников НОЦ. Всего в состав делегации вошли 35 человек.

Андрей Саносян отметил, что участие в конгрессе дает нижегородским ученым региона возможность показать свои наработки и ознакомиться с опытом коллег из других субъектов федерации.

"Такие мероприятия вдохновляют научные коллективы, дают толчок к новым свершениям, ученые возвращаются в регион с новыми знаниями и идеями. Нижегородский НОЦ как один из лучших научно-образовательных центров нашей страны уже традиционно участвует и выступает партнером Конгресса молодых ученых. В этом году регион организовал большой стенд, на котором научные и промышленные организации - участники НОЦ - представили 14 разработок, часть из которых - интерактивные, и макет высокотехнологичного центра малотоннажной химии, который сейчас строится в Нижнем Новгороде", - рассказал заместитель губернатора.

Больше всего экспонатов на стенде представил НГТУ им. Р.Е. Алексеева: шнекоход на воздушной подушке, беспилотники "Первый полет" и "Кенга–Ру". Также на стенде была представлена совместная разработка вуза и ООО "Макс-НН" - вязкостная присадка к маслам и гидравлическим жидкостям для работы в арктических условиях. По две разработки представили ООО "АВАтэк 3Д" - электромеханический пресс и грузоподъемный механизм, ННГУ им. Н.И. Лобачевского - систему контроля бдительности водителя и когнитивный тест "Мышиный лабиринт", а также ООО "ТК "Нефтепроминвест" - высокочистые металлоорганические соединения для микроэлектроники и макет центра малотоннажной химии для микроэлектронной промышленности.

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки.

IV Конгресс молодых ученых – ключевое событие 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий. Конгресс выступает площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта "Наука и Университеты".