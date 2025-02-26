Нижегородцы потеряли 7 млн рублей, поверив в инвестиции Происшествия

Двое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, вложив почти 7 млн рублей в фиктивные инвестиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился 52-летний житель Автозаводского района и его 24-летняя невестка. По их словам, мужчине в течение 10 дней приходили сообщения в мессенджере с предложениями выгодных вложений в акции. Лжеброкеры обещали высокий доход и убедили его перевести 1 185 000 рублей личных накоплений и ещё 2 млн рублей, взятых в долг.

После этого потерпевший попросил свою родственницу снова перевести 2 млн рублей с её карты, а затем уговорил её вложить дополнительно 1,8 млн рублей.

Когда связь с "финансовыми консультантами" оборвалась, а прибыли так и не появилось, нижегородцы поняли, что стали жертвами мошеннической схемы. В результате аферисты похитили у них 6 985 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления и устанавливают личности злоумышленников.

Ранее нижегородцев предостерегли от продажи своих дебетовых карт.