"Торпедо" не смогло обыграть ЦСКА и осталось на восьмом месте в КХЛ

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Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение в гостевом матче против московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе нижегородской команды отличились Сергей Гончарук, открывший счет уже на 2-й минуте, и Никита Артамонов, забросивший шайбу на 58-й минуте. Однако этого оказалось недостаточно для победы – ЦСКА сумел ответить четырьмя голами.
Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов отметил, что его команда показала достойную игру, но результат оставил осадок:
"Непростая победа для соперника. Хороший матч, который, я надеюсь, понравился журналистам и болельщикам, ведь сегодня был полный зал. Это то, чем хорош наш хоккей. Когда ты играешь с душой и от чистого сердца, получаются такие яркие матчи. Игра была хорошая, но разочаровал результат. Но ничего, мы еще вернемся".
Для "Торпедо" это поражение стало пятым в матчах против ЦСКА в текущем сезоне. Команда с 66 очками продолжает удерживать восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции.
Следующий матч (0+) нижегородцы проведут 3 марта на выезде против подмосковного "Витязя".
Сообщалось, что первый после зимней паузы матч закончился для ФК "Пари Нижний Новгород" красивой победой. Поединок с тольяттинским "Акроном", состоявшимся на домашней арене 1 марта, завершился со счетом 2:1. Единственный гол у команды-соперника забил Артем Дзюба.
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