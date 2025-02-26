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Экономика

Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет

02 марта 2025 15:00  [181] Экономика

В марте пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщила депутат Татьяна Гриневич в своем Telegram-канале.  

Последний раз такие выплаты пересматривали в 2016 году, после чего индексация была заморожена. Теперь выплаты будут увеличены, но доплат за пропущенные восемь лет не предусмотрено.  

"То, что индексацию наконец вернули — правильно. Но несправедливо, что те, кто попал в эти восемь лет, так и остались без доплат", — отметила Гриневич.  

Повышение затронет 71 тысячу нижегородцев, которые продолжают трудовую деятельность.

Подробнее об индексации пенсий нижегородским пенсионерам рассказали в Соцфонде

Также напомним, что нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию. 

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Теги:
Выплаты Индексация Пенсия
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