Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет

В марте пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщила депутат Татьяна Гриневич в своем Telegram-канале.
Последний раз такие выплаты пересматривали в 2016 году, после чего индексация была заморожена. Теперь выплаты будут увеличены, но доплат за пропущенные восемь лет не предусмотрено.
"То, что индексацию наконец вернули — правильно. Но несправедливо, что те, кто попал в эти восемь лет, так и остались без доплат", — отметила Гриневич.
Повышение затронет 71 тысячу нижегородцев, которые продолжают трудовую деятельность.
Подробнее об индексации пенсий нижегородским пенсионерам рассказали в Соцфонде.
Также напомним, что нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию.
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