Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет Экономика

В марте пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщила депутат Татьяна Гриневич в своем Telegram-канале.

Последний раз такие выплаты пересматривали в 2016 году, после чего индексация была заморожена. Теперь выплаты будут увеличены, но доплат за пропущенные восемь лет не предусмотрено.

"То, что индексацию наконец вернули — правильно. Но несправедливо, что те, кто попал в эти восемь лет, так и остались без доплат", — отметила Гриневич.

Повышение затронет 71 тысячу нижегородцев, которые продолжают трудовую деятельность.

Подробнее об индексации пенсий нижегородским пенсионерам рассказали в Соцфонде.

Также напомним, что нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию.