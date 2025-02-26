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Происшествия

Гибель 3-летнего ребенка на пожаре в Дзержинске закончилась уголовным делом

27 февраля 2025 15:53  [130] Происшествия

Фото: МЧС

Следователи Дзержинска возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета Нижегородской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Сообщается, что следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и источник возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебная экспертизы, которые должны установить причину пожара и смерти ребенка. 

Напомним, пожар произошел вечером 26 февраля в селе Горбатовке Дзержинского городского округа. Пожарным удалось вывести из нее женщину с ребенком, но малыш позднее скончался в карете скорой медпомощи.

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Теги:
Пожар Следственное управление Уголовное дело
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