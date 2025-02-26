Гибель 3-летнего ребенка на пожаре в Дзержинске закончилась уголовным делом

Фото:
Следователи Дзержинска возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета Нижегородской области.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Сообщается, что следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины и источник возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебная экспертизы, которые должны установить причину пожара и смерти ребенка.
Напомним, пожар произошел вечером 26 февраля в селе Горбатовке Дзержинского городского округа. Пожарным удалось вывести из нее женщину с ребенком, но малыш позднее скончался в карете скорой медпомощи.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+