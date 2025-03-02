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Экономика

Нижегородский комик Гурам Амарян накопил штрафов ГИБДД на 193 тысячи рублей

03 марта 2025 12:14  [69] Экономика

Фото: телеграм-канал Mash

Известный стендап-комик Гурам Амарян нарушил ПДД 147 раз на сумму 193 тысячи рублей. Такой долг он накопил с лета 2024 года, сообщает издание Mash в своем телеграм-канале.

С момента покупки нового автомобиля в июле 2024 года Амарян превышал максимальную допустимую скорость 68 раз и не оплачивал проезд по платным дорогам 44 раза. Кроме того, на его счету есть штрафы за нарушение требований дорожных знаков, остановку в неположенном месте и неоплату парковки.

Сам комик в своем телеграм-канале заявляет, что штрафов у него гораздо меньше, и они все оплачены.

"Очевидно, это заказной пост. Я сам его заказал, чтоб люди гелик увидели", - пошутил Амарян.

Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки появятся в Нижегородской области.

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Теги:
знаменитости ПДД Штраф
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