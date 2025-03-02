Бастрыкину доложат о проверке опасного состояния дома в Неклюдове Общество

Фото: СК РФ

Аварийным домом в поселке Неклюдово Нижегородской области заинтересовался председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Ранее в соцсетях появилась информация о некачественном обслуживании управляющей компанией многоквартирного дома по улице Вокзальной, 86.

По словам жильцов, в доме протекает кровля, на стенах трещины, а дымоходы неисправны, что чревато отравлением угарным газом и создает риски для жизни.

Нижегородские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Айрату Ахметшину доложить о ходе процессуальной проверки по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что председатель Следкома РФ поручил подготовить доклад о ходе расследования коммунальной аварии - прорыва трубы на улице Пушкина, в результате которой пострадали жители Нижнего Новгорода.