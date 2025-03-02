Нижегородцев позвали на встречу с главным онкологом региона Общество

Нижегородцев приглашают на встречу с главным онкологом региона, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Планируется, что на встрече с жителями главный онколог и главврач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов расскажет о мифах и реалиях в лечении заболеваний и ответит на вопросы присутствующих.

Мероприятие пройдет 15 марта в 12:00 в парке "Швейцария" (центр ЗОЖ "Планета здоровья", остановка Батумская, стеклянный павильон).

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Нижнем Новгороде открылся крупнейший центр амбулаторной онкопомощи.

Также напомним, что нижегородских студентов ждет масштабный чек-ап репродуктивных функций.