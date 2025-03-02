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Общество

ЦРТС объяснил изменения автобусного маршрута А-31 в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 11:43  [110] Общество

С 1 марта в Нижнем Новгороде изменился маршрут автобуса А-31. В Центре развития транспортных систем пояснили, что корректировки связаны с увеличением пассажиропотока и необходимостью улучшить перевозки на перегруженных участках.  

Ранее жители ЖК "Цветы" и других жилых районов сообщали о переполненных автобусах. Кроме того, требовалось увеличить провозную способность маршрутов, проходящих по улице Ванеева, особенно на участке от улицы Белинского до площади Советской. В связи с этим на А-31 решили заменить автобусы среднего класса на большие.  

Однако некоторые участки дороги оказались небезопасными для движения крупногабаритного транспорта, поэтому конечную остановку перенесли с "ЖК Победа" на "Автовокзал Щербинки". Также изменился сам маршрут – теперь автобус следует не по улице Горной, а по улицам 40 лет Октября и Шатковской.  

Для компенсации этих изменений скорректировали маршрут А-82. Участок с улиц 40 лет Октября и Шатковской перенесли на улицу Горную, а конечную остановку – с "Автовокзала Щербинки" на улицу 40 лет Победы. На маршруте работает 10 автобусов среднего класса с интервалом движения в часы пик 14-16 минут.  

Кроме того, изменился маршрут А-36 – теперь его конечная остановка находится не в "Поселке Ближнеконстантиново", а в "ЖК Победа".  

В ЦРТС подчеркнули, что необходимость корректировки маршрутов была подтверждена научно-исследовательской работой, включавшей натурные исследования и математическое моделирование.  

Все основные транспортные связи, ранее обеспечиваемые маршрутом А-31, сохранены. С 1 марта его обслуживание осуществляет АО "Нижегородпассажиравтотранс", выигравшее конкурс. Государственный контракт заключен до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде скорректировали схемы движения четырех автобусных маршрутов — А-31, А-82, А-36 и А-42. 

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Теги:
автобусы маршруты ЦРТС
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