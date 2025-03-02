Облавы на безбилетников пройдут в нижегородских автобусах

В Нижнем Новгороде в марте планируются рейды контролёров по общественному транспорту. Об этом рассказали в "Центре развития транспортных систем".
В ведомстве раскрыли подробности предстоящих облав на "зайцев". В частности, в связи с введением системы брутто-контрактов штат контролёров на маршрутах ОТ будет увеличен.
По итогам февраля больше всего безбилетных пассажиров выявили на нижегородских А-90, А-43, А-40, на А-1, а также на Э-1.
Кроме того, "зайцев" также ловили на трамвайных маршрутах № 6, 7 и 27.
Ранее сообщалось, что НПАТ заключит 60 брутто-контрактов на 8,8 млрд рублей в 2025 году.
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