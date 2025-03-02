Информатика стала самым популярным предметом на ЕГЭ-2025 у нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году более 13,5 тысячи выпускников Нижегородской области намерены пройти государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. Об этом ИА "Время Н" сообщили в министерстве образования и науки региона.

Экзамены сдадут не только школьники 11-х классов, но и студенты учреждений среднего профобразования, а также выпускники прошлых лет.

Обязательный экзамен по русскому языку планируют сдавать более 13,1 тысячи человек. Профильную математику выбрали 7,3 тысячи выпускников, а базовую – 5,4 тысячи. Среди предметов по выбору наибольшей популярностью пользуется обществознание – этот экзамен в 2025 году собираются сдавать 44,5% участников.

На втором месте по востребованности – информатика, которую выбрали 25% выпускников. Третью позицию занимает биология (17,3%), чуть уступает ей физика (17,1%).

Замыкают топ-6 популярных предметов история (14,7%) и иностранный язык (13,5%). Далее идут химия (11,2%), литература (7,8%) и география (2,9%).

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что среди школьников набирают популярность дисциплины естественнонаучного цикла. Это говорит о том, что молодежь все больше ориентируется на исследовательскую деятельность, а значит, в регионе будет расти число молодых ученых.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут ужесточить правила поступления в десятый класс.