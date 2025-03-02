Информатика стала самым популярным предметом на ЕГЭ-2025 у нижегородцев

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В 2025 году более 13,5 тысячи выпускников Нижегородской области намерены пройти государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. Об этом ИА "Время Н" сообщили в министерстве образования и науки региона.
Экзамены сдадут не только школьники 11-х классов, но и студенты учреждений среднего профобразования, а также выпускники прошлых лет.
Обязательный экзамен по русскому языку планируют сдавать более 13,1 тысячи человек. Профильную математику выбрали 7,3 тысячи выпускников, а базовую – 5,4 тысячи. Среди предметов по выбору наибольшей популярностью пользуется обществознание – этот экзамен в 2025 году собираются сдавать 44,5% участников.
На втором месте по востребованности – информатика, которую выбрали 25% выпускников. Третью позицию занимает биология (17,3%), чуть уступает ей физика (17,1%).
Замыкают топ-6 популярных предметов история (14,7%) и иностранный язык (13,5%). Далее идут химия (11,2%), литература (7,8%) и география (2,9%).
Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что среди школьников набирают популярность дисциплины естественнонаучного цикла. Это говорит о том, что молодежь все больше ориентируется на исследовательскую деятельность, а значит, в регионе будет расти число молодых ученых.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут ужесточить правила поступления в десятый класс.
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