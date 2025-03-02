Водитель высадил пассажиров из-за разбитого окна в маршрутке Происшествия

Пассажиры маршрутного автобуса А-82 в Нижнем Новгороде оказались на улице из-за поврежденного окна. Инцидент произошел во время рейса, о чем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Один из пассажиров рассказал, что, заходя в салон, заметил уже разбитое стекло. Несмотря на это, водитель не прервал движение и продолжил маршрут.

Когда пассажиры выразили недовольство состоянием транспортного средства, водитель принял решение остановиться и высадить всех на ближайшей остановке.

Ранее сообщалось, что неизвестные на перегоне Комарова - Глеба Успенского обстреляли трамваи в Нижнем Новгороде.