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Происшествия

Водитель высадил пассажиров из-за разбитого окна в маршрутке  

04 марта 2025 09:15  [143] Происшествия

Пассажиры маршрутного автобуса А-82 в Нижнем Новгороде оказались на улице из-за поврежденного окна. Инцидент произошел во время рейса, о чем сообщили очевидцы в социальных сетях.  

Один из пассажиров рассказал, что, заходя в салон, заметил уже разбитое стекло. Несмотря на это, водитель не прервал движение и продолжил маршрут.  

Когда пассажиры выразили недовольство состоянием транспортного средства, водитель принял решение остановиться и высадить всех на ближайшей остановке.

Ранее сообщалось, что неизвестные на перегоне Комарова - Глеба Успенского обстреляли трамваи в Нижнем Новгороде.

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Теги:
автобусы
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