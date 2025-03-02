Более 3 тысяч кв. метров ямочного ремонта выполнено в Нижнем Новгороде Общество

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде отремонтировали 3 012 квадратных метров дорожного покрытия. Работы по устранению дефектов проводятся круглогодично, сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что состояние улично-дорожной сети регулярно мониторят совместно с районными администрациями и МБУ. По итогам таких проверок составляются планы работ на весенне-летний сезон.

Ямочный ремонт на дорогах города в весенний период планируют начать при установлении устойчивых плюсовых температур.

В конце января выяснилось, что в приволжской столице усилили контроль за выполнением ямочного ремонта. Это пришлось сделать из-за оттепели.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода расширили список дорог, которые предстоит отремонтировать в 2025 году.

Также выяснилось, что по проекту "Вам решать!" в текущем году будут отремонтированы 24 участка нижегородских дорог.