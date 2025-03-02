Конкурс по строительству пожарного депо в Березовой пойме не состоялся Общество

Пожарное депо планируются построить в поселке Березовая пойма в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

По его данным, на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительству депо заложили 70,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ "ГлавУКС".

Депо планируется построить около дома № 4 по улице Лучистой. Оно будет рассчитано на две машины и десять человек личного состава.

Заявки принимались до 3 марта. Поступило всего одно предложение, которое было отклонено из-за несоответствии заявки требованиям Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В связи с этим определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

Сообщалось, что в поселке Березовая пойма откладывается строительство школы на 216 мест, поскольку проектная документация не получила одобрения госэкспертизы из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Для возведения образовательной организации нужно сначала построить пожарное депо.

Также ранее выяснилось, что аукцион на строительство перехода между старым и новым корпусами школы №168 в Нижнем Новгороде вновь признан несостоявшимися.