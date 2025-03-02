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Культура и отдых

"Земские" работники культуры в Нижегородской области получат 1 млн рублей

04 марта 2025 15:00  [122] Культура и отдых

Участники программы "Земский работник культуры" в Нижегородской области смогут получить единовременно 1 млн рублей. Такая мера поддержки утверждена постановление правительства региона №151 от 28 февраля.

Согласно тексту документа, речь идет о сотрудниках культурных учреждений, которые трудоустроятся на работу в населенные пункты численностью до 50 тыс. человек. Отмечается, что выплата положена гражданам, которые смогут заместить вакантные должности минкультуры региона, начиная с 2025 года.

Программа "Земский работник культуры" входит в состав федеральной госпрограммы "Развитие культуры".

Ранее сообщалось, что реализация федеральных и областных проектов вывела образование и культуру в Дивееве на новый уровень.

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Теги:
культура
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