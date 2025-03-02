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Общество

Количество убийств выросло на 21% в Нижегородской области

04 марта 2025 17:17  [99] Общество

Общее количество зарегистрированных преступлений против личности в Нижегородской области за январь 2025 года увеличилось на 7,6% и составляет 339 случаев, следует из отчета регионального МВД, опубликованного на официальном сайте ведомства. При этом за аналогичный период 2024 года было зафиксировано на 24 случая меньше – 315.

Также в отчете говорится о 26 случаях причинения вреда здоровью средней тяжести (+4% с января 2024) и 50 случаев причинения легкого вреда здоровью (+28,2% с января 2024).

Показатель побоев увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. Чисто угроз убийством выросло с 44 до 59 случаев в этом году.

А число изнасилований за январь 2025 года уменьшилось ровно на половину по сравнению с январем 2024 года - с 8 до 4, а причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 8,3% – с 36 до 33.

Ранее сообщалось, что нижегородца, убившего жену в сентябре 2024 года, приговорили к 13 годам тюремного заключения.

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Теги:
МВД Преступления Убийство
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