Суд отклонил апелляцию психиатра по делу "борского стрелка"

Суд отклонил апелляцию психиатра по делу борского стрелка

Нижегородский областной суд оставил без изменений приговор врачу-психиатру, который выдал справку Даниилу Монахову, известному как "борский стрелок". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, в 2020 году Монахов застрелил свою бабушку, после чего открыл огонь по прохожим. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще двое получили ранения. Сам стрелок был найден мертвым на следующий день — он покончил с собой.

Следствие установило, что за три месяца до нападения молодой человек проходил психиатрическое освидетельствование для получения разрешения на владение охотничьим оружием. Врач не выявил у него психических отклонений. В октябре 2024 года суд признал медика виновным в халатности и приговорил к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Осужденный пытался оспорить этот вердикт. Однако 25 февраля апелляционные жалобы его защиты были отклонены, а приговор Советского районного суда оставлен в силе.