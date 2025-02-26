На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Суд отклонил апелляцию психиатра по делу "борского стрелка"

27 февраля 2025 08:31  [212]
Суд отклонил апелляцию психиатра по делу борского стрелка

Суд отклонил апелляцию психиатра по делу борского стрелка

Нижегородский областной суд оставил без изменений приговор врачу-психиатру, который выдал справку Даниилу Монахову, известному как "борский стрелок". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

Напомним, в 2020 году Монахов застрелил свою бабушку, после чего открыл огонь по прохожим. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще двое получили ранения. Сам стрелок был найден мертвым на следующий день — он покончил с собой. 

Следствие установило, что за три месяца до нападения молодой человек проходил психиатрическое освидетельствование для получения разрешения на владение охотничьим оружием. Врач не выявил у него психических отклонений. В октябре 2024 года суд признал медика виновным в халатности и приговорил к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 

Осужденный пытался оспорить этот вердикт. Однако 25 февраля апелляционные жалобы его защиты были отклонены, а приговор Советского районного суда оставлен в силе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Приговор Убийство
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2025 19:45  [278] Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены
25 февраля 2025 18:32  [468] Производителя убившего нижегородцев "Мистера Сидра" начнут судить в Самаре
21 февраля 2025 11:50  [1153] Прокуратура добивается смягчения приговора нижегородскому охраннику
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph