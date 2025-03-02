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Общество

Нижегородцев возмутили обязательные осмотры у гинеколога и уролога в школах

04 марта 2025 19:09  [76] Общество

В Нижнем Новгороде разгорелся спор из-за медицинских осмотров школьников. Родители учеников школы №151 сообщили в соцсетях, что их детям раздали согласия на прохождение гинекологического осмотра для девочек и урологического для мальчиков. Многие выразили недовольство, посчитав, что такие обследования не должны проводиться в школах.  

Некоторые взрослые особенно насторожились из-за формулировок, включающих слова "ректальный" и "вагинальный" осмотр. Однако автор Telegram-канала "Бокал прессека" Алексей Никонов пояснил, что подобные процедуры являются стандартными. По его словам, с 14 лет девочек ежегодно осматривает гинеколог, а мальчиков – хирург-уролог. Он призвал родителей не поддаваться панике и помнить, что главная цель профосмотров – контроль за здоровьем детей.  

Ранее нижегородцы уже поднимали медицинскую тему, жалуясь на нехватку вакцины "Пентаксим" для детей.

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Теги:
Жалобы Здоровье школьники
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