Дубайская делегация оценила потенциал нижегородских ИТ-компаний Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Возможности нижегородских ИТ-разработок заинтересовали представителей Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дубая. В ходе визита делегация из ОАЭ обсудила с бизнесом региона перспективы сотрудничества и выход нижегородских компаний на международные рынки.

4 марта в Нижнем Новгороде прошел круглый стол по теме "Информационные технологии", в котором приняли участие региональный директор по Ближнему Востоку и СНГ ТПП Дубая Абдулла Бакер, руководитель представительства ТПП Дубая в России Евгений Елемесов и представители нижегородских ИТ-компаний.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, ключевой темой стало продвижение местных ИТ-разработок на международные рынки. Нижегородские компании представили свои решения в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта, маркетинговых технологий и автоматизации бизнес-процессов.

Абдулла Бакер отметил высокий экспортный потенциал местных цифровых продуктов и предложил компаниям выйти на площадки, такие как GITEX (крупнейшая выставка цифровых технологий) и Expand North Star (платформа для стартапов в Дубае). Он подчеркнул, что Дубай предоставляет уникальные возможности для привлечения инвестиций и масштабирования бизнеса.

Часть нижегородских компаний уже работает на рынке ОАЭ, и теперь регион рассчитывает на укрепление связей с Дубаем. Как отметил зампред правительства области Дмитрий Старостин, следующим этапом станет регулярное взаимодействие между бизнесом и властями двух регионов.

В обсуждении также участвовали замминистра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов, руководитель АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников. В ходе встречи Дмитрий Старостин пригласил делегацию из Дубая принять участие в международной юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая состоится в июне 2025 года в Нижнем Новгороде.

В обсуждении также участвовали замминистра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов, руководитель АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников. В ходе встречи Дмитрий Старостин пригласил делегацию из Дубая принять участие в международной юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая состоится в июне 2025 года в Нижнем Новгороде.