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Общество

Аварийный дом на улице Циолковского в Нижнем Новгороде снесут за 2 млн рублей

05 марта 2025 13:32  [36] Общество

Аварийный дом на улице Циолковского в Нижнем Новгороде снесут за 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Извещение о проведении запроса котировок разместила администрация Сормовского района. 

Согласно опубликованной документации, дом №26 построен в 1935 году, расположен возле транспортной развязки. 

Работы по сносу нужно выполнить в течение 30 дней с даты заключения контракта. Заявки принимаются до 11 марта, итоги подведут 13 марта.

Отметим, что на улице Циолковского ранее уже снесли аварийные дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 и 22.

Ранее сообщалось, что на 2025 год запланирован снос более 20 многоквартирных домов, признанных аварийными.  

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Снос
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