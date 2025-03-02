Аварийный дом на улице Циолковского в Нижнем Новгороде снесут за 2 млн рублей Общество

Аварийный дом на улице Циолковского в Нижнем Новгороде снесут за 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Извещение о проведении запроса котировок разместила администрация Сормовского района.

Согласно опубликованной документации, дом №26 построен в 1935 году, расположен возле транспортной развязки.

Работы по сносу нужно выполнить в течение 30 дней с даты заключения контракта. Заявки принимаются до 11 марта, итоги подведут 13 марта.

Отметим, что на улице Циолковского ранее уже снесли аварийные дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 и 22.

Ранее сообщалось, что на 2025 год запланирован снос более 20 многоквартирных домов, признанных аварийными.