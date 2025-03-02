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Общество

Как будут выглядеть Дома Чардымова и Самгина после восстановления

05 марта 2025 12:43  [80] Общество

Фото: минимущества Нижегородской области

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, как будут выглядеть Дома Чардымова и Самгина на Большой Печерской после восстановления. Проектные изображения обновленных зданий предоставили нашему изданию в региональном минимущества.

Напомним, что Дом Чардымова – памятник архитектуры начала XX века в стиле модерн, украшенный резными элементами, – будет отреставрирован с сохранением оригинальных стен, фасадов и декоративных деталей. А вот Дом Самгина, сгоревший в пожаре, придется строить заново, но в стилистике той эпохи. Его объемные решения сохранят прежний масштаб.

Работы ведет подрядчик ООО "Конструктор-НН". На восстановление зданий потребуется около 90 млн рублей из внебюджетных источников. После завершения реконструкции, намеченной на конец 2025 года, объединенный комплекс планируют использовать под общепит.

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Теги:
Имущество ОКН Реставрация
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