Как будут выглядеть Дома Чардымова и Самгина после восстановления Общество

Фото: минимущества Нижегородской области

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, как будут выглядеть Дома Чардымова и Самгина на Большой Печерской после восстановления. Проектные изображения обновленных зданий предоставили нашему изданию в региональном минимущества.

Напомним, что Дом Чардымова – памятник архитектуры начала XX века в стиле модерн, украшенный резными элементами, – будет отреставрирован с сохранением оригинальных стен, фасадов и декоративных деталей. А вот Дом Самгина, сгоревший в пожаре, придется строить заново, но в стилистике той эпохи. Его объемные решения сохранят прежний масштаб.

Работы ведет подрядчик ООО "Конструктор-НН". На восстановление зданий потребуется около 90 млн рублей из внебюджетных источников. После завершения реконструкции, намеченной на конец 2025 года, объединенный комплекс планируют использовать под общепит.