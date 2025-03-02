В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 марта 2025 08:00  [34] Бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей
07 марта 2025 07:47  [38] 21-летний нижегородец украл цветы и дезодорант для любимой накануне 8 Марта
07 марта 2025 07:03  [45] Братоубийца получил 8 лет колонии в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 19:03  [266] Полиция проверит квартиру в Нижнем Новгороде, где нашли истощенных собак
06 марта 2025 17:19  [328] Предпринимателя в Городце судят за кражу строительного песка
06 марта 2025 16:00  [275] Мошенники обманули жительницу Нижегородской области почти на 1,4 млн рублей
06 марта 2025 15:25  [331] Двое погибли при столкновении грузовика и легковушки возле Навашина
06 марта 2025 13:06  [356] Грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе
06 марта 2025 11:16  [333] Бешеную лесу нашли в деревне Красный остров Нижегородской области
06 марта 2025 11:02  [354] Восемь пожаров вспыхнуло за сутки в Нижегородской области
Происшествия

21-летний нижегородец украл цветы и дезодорант для любимой накануне 8 Марта

07 марта 2025 07:47  [38] Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде молодой человек накануне праздника украл букет цветов, женский дезодорант и упаковку кассет для бритья. Похитителя задержали через несколько дней в том же магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. 

По данным правоохранителей, кража произошла в одном из супермаркетов на улице Белинского. Выбрав понравившийся букет цветов и получив продавца чек на оплату, мужчина отправился в торговый зал. Там он взял продукты питания, женский дезодорант и упаковку кассет для бритья. Но на кассе оплатил  только продукты. Флористу мужчина показал чек. Девушка не проверила его должным образом. Забрав букет, молодой человек вышел из магазина. Общая сумма причиненного ущерба составила 11 999 рублей.

Районный отдел полиции №5, куда с заявлением обратился представитель магазина, возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража".

Через несколько дней похититель вернулся на место преступления. Охранники задержали воришку и передали полицейским. Злоумышленником оказался 21-летний неработающий житель Нижегородской области. Он сказал, что хотел сделать подарок своей девушке на праздник.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Похожий случай произошел в середине декабря 2024 года. 43-летний мужчина хотел подарить сожительнице на день рождения цветы. Но так как в кассе не оказалось сдачи, он просто схватил букет роз и сбежал.  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Уголовное дело Цветы
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2025 09:00  [632] Автозаводец напал на директора магазина после кражи алкоголя и энергетиков
20 февраля 2025 19:03  [451] Жителю Заволжья грозит до 2 лет за кражу 15 пачек масла
10 февраля 2025 09:50  [491] Двум нижегородским сладкоежкам грозит 5 лет заключения за кражу шоколада
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph