21-летний нижегородец украл цветы и дезодорант для любимой накануне 8 Марта Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде молодой человек накануне праздника украл букет цветов, женский дезодорант и упаковку кассет для бритья. Похитителя задержали через несколько дней в том же магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным правоохранителей, кража произошла в одном из супермаркетов на улице Белинского. Выбрав понравившийся букет цветов и получив продавца чек на оплату, мужчина отправился в торговый зал. Там он взял продукты питания, женский дезодорант и упаковку кассет для бритья. Но на кассе оплатил только продукты. Флористу мужчина показал чек. Девушка не проверила его должным образом. Забрав букет, молодой человек вышел из магазина. Общая сумма причиненного ущерба составила 11 999 рублей.

Районный отдел полиции №5, куда с заявлением обратился представитель магазина, возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража".

Через несколько дней похититель вернулся на место преступления. Охранники задержали воришку и передали полицейским. Злоумышленником оказался 21-летний неработающий житель Нижегородской области. Он сказал, что хотел сделать подарок своей девушке на праздник.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Похожий случай произошел в середине декабря 2024 года. 43-летний мужчина хотел подарить сожительнице на день рождения цветы. Но так как в кассе не оказалось сдачи, он просто схватил букет роз и сбежал.