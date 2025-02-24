Автозаводец напал на директора магазина после кражи алкоголя и энергетиков Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, который открыто похитил алкоголь и энергетики, а затем напал на директора магазина, пытавшуюся его остановить.

Инцидент произошел в торговой точке на бульваре Коноваленко. Мужчина взял с полок две банки энергетика и бутылку виски, после чего направился к выходу, не заплатив за товар. Когда директор магазина потребовала оплату, злоумышленник ударил ее по лицу и скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный, ранее судимый за аналогичное преступление. По ходатайству следователя он заключен под стражу.

Полиция продолжает расследование и призывает граждан сообщать о подобных инцидентах, чтобы предотвратить новые преступления.