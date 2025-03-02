Проект строительства школы в "Новой Кузнечихе" прошел госэкспертизу

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Проект строительства школы на 800 мест в Советском районе у деревни Кузнечиха получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на портале единого госреестра заключений.
Согласно информации, положительное заключение было выдано 5 марта 2025 года.
Застройщиком образовательного учреждения выступает ООО "Двадцать вторая концессионная компания "Просвещение" из Нижнего Новгорода.
Ранее в ЖК "Новая Кузнечиха" уже ввели в эксплуатацию школу на 1225 мест.
Напомним также, что в ближайшие годы в Нижнем Новгороде должны построить еще одну школу и шесть детсадов.
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