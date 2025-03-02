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Общество

Проект строительства школы в "Новой Кузнечихе" прошел госэкспертизу

06 марта 2025 11:36  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект строительства школы на 800 мест в Советском районе у деревни Кузнечиха получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на портале единого госреестра заключений.

Согласно информации, положительное заключение было выдано 5 марта 2025 года.

Застройщиком образовательного учреждения выступает ООО "Двадцать вторая концессионная компания "Просвещение" из Нижнего Новгорода.

Ранее в ЖК "Новая Кузнечиха" уже ввели в эксплуатацию школу на 1225 мест. 

Напомним также, что в ближайшие годы в Нижнем Новгороде должны построить еще одну школу и шесть детсадов.

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Теги:
Строительство Школы
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