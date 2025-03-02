Госэкспертиза отклонила проект ремонта дорог на улицах Славянской и Короленко Общество

Госэкспертиза отклонила проект капремонта двух дорог в центральной части Нижнего Новгорода. Как сообщается на портале единого госреестра заключений (ГИЗ ЕРГЗ), речь идет о дороге по улице Славянской от улице Решетниковской до улице Короленко.

Кроме того, отклонен и проект реконструкции участка дороги по улице Короленко от улицы Белинского до улицы Максима Горького.

Проект выполняло ООО "Моспроектинжиниринг", заказчиком работ выступало МКУ "ГУММИД" Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют построить дублер проспекта Ленина с двумя путепроводами, мостом и тремя пешеходными тоннелями. Напомним также, что 297 млн рублей выделяется для строительства дороги к ИТ-кампусу "Неймарк" в Нижнем Новгороде.