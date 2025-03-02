Более 3,7 тысячи детей появилось на свет с начала года

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Почти 3,8 тысячи детей родилось в Нижегородской области с начала 2025 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По данным ЗАГС региона, среди новорожденных мальчиков больше: в области родились 1971 мальчик и 1826 девочек.
Также в этом году в нижегородских роддомах уже появились на свет 29 двойняшек, а вот тройняшек пока не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что в восьми роддомах Нижегородской области начали оформлять свидетельства о рождении детей прямо при выписке.
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