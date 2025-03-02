Госэкспертиза отклонила проект дороги к участкам для многодетных семей на Бору Общество

Госэкспертиза дала отрицательное заключение проекту "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, на территории у деревни Оманово" (на Бору). Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Ранее сообщалось, что завершен первый этап строительства инфраструктуры в деревне Оманово Борского округа. Здесь построили дороги и инженерные коммуникации. Известно, что там сформировали более 1 800 участков под ИЖС.

В 2024 году в Нижегородской области многодетным семьям всего выдали 670 земельных участков и 400 сертификатов на улучшение жилищных условий. Также в регионе ввели норму, дающую возможность направить средства жилищного сертификата на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитному договору на приобретение строящегося жилья в многоквартирном жилом доме, и увеличили номинал жилищного сертификата – до 600 тысяч рублей.