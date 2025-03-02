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Общество

Госэкспертиза отклонила проект дороги к участкам для многодетных семей на Бору

07 марта 2025 10:43  [101] Общество

Госэкспертиза дала отрицательное заключение проекту "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, на территории у деревни Оманово" (на Бору). Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Ранее сообщалось, что завершен первый этап строительства инфраструктуры в деревне Оманово Борского округа. Здесь построили дороги и инженерные коммуникации. Известно, что там сформировали более 1 800 участков под ИЖС. 

В 2024 году в Нижегородской области многодетным семьям всего выдали 670 земельных участков и 400 сертификатов на улучшение жилищных условий. Также в регионе ввели норму, дающую возможность направить средства жилищного сертификата на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитному договору на приобретение строящегося жилья в многоквартирном жилом доме, и увеличили номинал жилищного сертификата – до 600 тысяч рублей.

 

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Теги:
Борский г.о. Дороги Многодетные семьи
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