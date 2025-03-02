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Потепление до +6 градусов идет в Нижний Новгород

07 марта 2025 11:08  [87] Общество

Фото: Александр Воложанин

Праздничные мартовские выходные порадуют нижегородцев плюсовой температурой. Об этом сообщает "Яндекс Погода".

По данным синоптиков, в субботу, 8 марта, будет пасмурно. Утром температура составит −1... 0 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. Вечером и ночью температура не опустится ниже +1... +2. Прогнозируется умеренный, в среднем 6,7 м/с. Осадков не ожидается.

Утром в воскресенье, 9 марта, ожидается небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до +2... +4 градусов. Днем небо прояснится, температура будет +5... +6 градусов. Вечером и ночью будет малооблачно, +3... +4 градусов, чуть позже 0... +3 градусов. Ветер слабый 4-5 м/с.

Температура может быть обманчива и ощущаться ниже прогнозируемой. Атмосферное давление будет в пределах нормы. 

Напомним, серия мощных магнитных бурь снова ожидается в Нижегородской области. Жители региона могут почувствовать недомогание уже 9 марта.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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