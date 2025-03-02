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Общество

Нижегородские власти ищут инвестора для 30% акций НПАТ

07 марта 2025 14:07  [105] Общество

Нижегородский минтранс объявил отбор инвестора, который сможет приобрести 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс". Соответствующее извещение опубликовано на сайте ведомства.  

Продажа акций пройдет в рамках дополнительной эмиссии в соответствии с постановлением правительства региона №106 от 17 февраля 2025 года. Отбор инвестора состоится с 10 по 27 марта. 

Чтобы подать заявку, потенциальный инвестор должен предоставить в региональный минтранс пакет документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. Оцениваться будут шесть ключевых критериев: 

- наличие 711 млн рублей для приобретения акций;  
- гарантия выполнения ключевых показателей эффективности перевозчика, включая объем транспортной работы, количество автобусов на линии и соблюдение расписания;  
- опыт работы с брутто- и нетто-контрактами и выполнение рейсов в рамках таких соглашений;  
- наличие собственного автобусного парка;  
- отсутствие случаев расторжения контрактов по инициативе заказчика.  

Результаты отбора объявят 3 апреля 2025 года.  

С победителем заключат соглашение, в котором будут прописаны обязательства по улучшению транспортного обслуживания в границах Нижнего Новгорода. Передача части управленческих функций инвестору должна повысить эффективность работы предприятия, увеличить число автобусов на маршрутах и улучшить качество пассажирских перевозок.  

На сегодняшний день АО "НПАТ" обслуживает 60 маршрутов по брутто-контрактам, а правительство Нижегородской области полностью оплачивает выполненные перевозчиком рейсы.

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Теги:
Минтранс Общественный транспорт ЦРТС
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