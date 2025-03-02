Нижегородские власти ищут инвестора для 30% акций НПАТ Общество

Нижегородский минтранс объявил отбор инвестора, который сможет приобрести 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс". Соответствующее извещение опубликовано на сайте ведомства.

Продажа акций пройдет в рамках дополнительной эмиссии в соответствии с постановлением правительства региона №106 от 17 февраля 2025 года. Отбор инвестора состоится с 10 по 27 марта.

Чтобы подать заявку, потенциальный инвестор должен предоставить в региональный минтранс пакет документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. Оцениваться будут шесть ключевых критериев:

- наличие 711 млн рублей для приобретения акций;

- гарантия выполнения ключевых показателей эффективности перевозчика, включая объем транспортной работы, количество автобусов на линии и соблюдение расписания;

- опыт работы с брутто- и нетто-контрактами и выполнение рейсов в рамках таких соглашений;

- наличие собственного автобусного парка;

- отсутствие случаев расторжения контрактов по инициативе заказчика.

Результаты отбора объявят 3 апреля 2025 года.

С победителем заключат соглашение, в котором будут прописаны обязательства по улучшению транспортного обслуживания в границах Нижнего Новгорода. Передача части управленческих функций инвестору должна повысить эффективность работы предприятия, увеличить число автобусов на маршрутах и улучшить качество пассажирских перевозок.

На сегодняшний день АО "НПАТ" обслуживает 60 маршрутов по брутто-контрактам, а правительство Нижегородской области полностью оплачивает выполненные перевозчиком рейсы.