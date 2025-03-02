Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 марта 2025 14:27  [1] Директора кадетской школы в Нижнем Новгороде заподозрили в хищении 100 тысяч
07 марта 2025 12:46  [145] 81-летняя нижегородка отдала аферистам 450 000 рублей и тысячу евро
07 марта 2025 11:27  [796] Обыски прошли в нижегородской кадетской школе
07 марта 2025 09:29  [202] Бастрыкин взял на контроль дело нижегородского таксиста-мигранта
07 марта 2025 08:00  [274] Бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей
07 марта 2025 07:47  [200] 21-летний нижегородец украл цветы и дезодорант для любимой накануне 8 Марта
07 марта 2025 07:03  [218] Братоубийца получил 8 лет колонии в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 19:03  [318] Полиция проверит квартиру в Нижнем Новгороде, где нашли истощенных собак
06 марта 2025 17:19  [404] Предпринимателя в Городце судят за кражу строительного песка
06 марта 2025 16:00  [327] Мошенники обманули жительницу Нижегородской области почти на 1,4 млн рублей
Происшествия

Директора кадетской школы в Нижнем Новгороде заподозрили в хищении 100 тысяч

07 марта 2025 14:27  [1] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ города. Она подозревается в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 

По данным следствия, с декабря 2023 по февраль 2025 года руководитель учебного заведения на основании необоснованных ходатайств неоднократно вносила ложные сведения в приказы о премировании сотрудников. Эти выплаты затем присваивались директором. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 100 тысяч рублей.  

Нарушения были выявлены сотрудниками СК при содействии оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Нижнему Новгороду.  

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователи выясняют причины произошедшего, анализируют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и оценивают обстоятельства, которые могли этому способствовать.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в нижегородской кадетской школе. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Превышение полномочий Уголовное дело Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph