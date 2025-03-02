Директора кадетской школы в Нижнем Новгороде заподозрили в хищении 100 тысяч Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ города. Она подозревается в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, с декабря 2023 по февраль 2025 года руководитель учебного заведения на основании необоснованных ходатайств неоднократно вносила ложные сведения в приказы о премировании сотрудников. Эти выплаты затем присваивались директором. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 100 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены сотрудниками СК при содействии оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Нижнему Новгороду.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователи выясняют причины произошедшего, анализируют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и оценивают обстоятельства, которые могли этому способствовать.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в нижегородской кадетской школе.