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Происшествия

Оставленное на трамвайных путях авто отправили на штрафстоянку в Нижнем Новгороде

07 марта 2025 16:45  [99] Происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

В социальных сетях городских сообществ появилось фото автомобиля, заблокировавшего движение трамвая на улице Кулибина в Советском районе Нижнего Новгорода. Сотрудники ДПС эвакуировали этот автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Кроме того, полицейские составили материал административного правонарушения по факту "Остановки или стоянки транспортных средств на трамвайных путях" (часть 3.2 статьи 12.9 КоАП РФ). Легковой автомобиль был перемещен на штрафную стоянку.

ГАИ призывает автомобилистов быть более осторожными: не оставлять машины на трамвайных путях, избегать парковки вблизи них и проявлять особую внимательность при приближении к трамвайным остановкам, где пассажиры осуществляют посадку и высадку непосредственно с проезжей части.

Ранее сообщалось, авария с участием школьного автобуса произошла в Богородском районе.

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Теги:
Автомобили ГИБДД ПДД
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