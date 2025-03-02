Нижегородец не понес наказание за жестокое убийство кота Происшествия

Фото: телеграм-канал "Зоопатруль-НН"

Уголовное дело о жестоком убийстве кота в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прекращено, сообщает Newsroom24.

История получила общественный резонанс в мае 2024 года, когда про нее рассказали зоозащитники. Пьяный мужчина взял кота на руки и пытался натравить на него собаку. Но когда животное поцарапало нижегородца, он бросил его на землю и насмерть забил палкой и ногой. Позже мужчину задержала полиция. Он убрал труп кота в пакет и продолжил употреблять алкоголь.

Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, а также составлены протоколы о неповиновении полицейским, мелкое хулиганство и пьянство в общественном месте. Он уже был судим за кражу и грабеж.

Как стало известно, мужчина не был привлечен к ответственности, а уголовное дело закрыли 18 июня. Причиной стало заключение судмедэкспертизы, которая не подтвердила, что гибель кота была вызвана ударами палкой. По данным специалистов, животное умерло из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, за 2024 год в Нижегородской области завели девять уголовных дел о жестоком обращении с животными.