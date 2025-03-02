Отпраздновавший вековой юбилей Александр Курдин стал почетным жителем Арзамаса

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Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран труда Арзамасского приборостроительного завода Александр Курдин стал почетным гражданином Арзамаса. Об этом сообщили в АПЗ.
Сообщается, что решение о присвоении звания приняли депутаты гордумы на заседании 3 марта.
26 ноября прошлого года он отметил свое 100-летие.
Почетное звание присвоено еще пятерым арзамасцам, участникам Великой Отечественной войны.
Вручение свидетельств традиционно состоится 9 мая.
Юлия Фролова
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