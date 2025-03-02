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Общество

Отпраздновавший вековой юбилей Александр Курдин стал почетным жителем Арзамаса

07 марта 2025 15:56  [102] Общество

Фото: архив пресс-службы АПЗ

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран труда Арзамасского приборостроительного завода Александр Курдин стал почетным гражданином Арзамаса. Об этом сообщили в АПЗ.  

Сообщается, что решение о присвоении звания приняли депутаты гордумы на заседании 3 марта. 

26 ноября прошлого года он отметил свое 100-летие.

Почетное звание присвоено еще пятерым арзамасцам, участникам Великой Отечественной войны.

Вручение свидетельств традиционно состоится 9 мая.

Юлия Фролова

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Теги:
Арзамас Ветераны Почетные граждане
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