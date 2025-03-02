Пробки в 8 баллов образовались в Нижнем Новгороде днем 7 марта Общество

Затрудненное движение наблюдается в центре Нижнего Новгорода, а также на главных городских магистралях в нижней части. Таковы данные "Яндекс Карт" на 16:00.

Бордовым цветом окрашены улицы Красносельская, Белинского, Ошарская, Салганская, Ванеева, Родионова, Баумана и Новикова-Прибоя, а также Московское шоссе, Зеленский съезд, Нижневолжская набережная, проспект Гагарина, площадь Лядова и Горького.

Чуть лучше ситуация на улицах Малой Покровской, Барминской, Нартова, проспекте Ленина, Анкудиновском и Казанском шоссе. Они окрашены красным.

Затрудненное движение может наблюдаться на Бекетова, Варварской, Пискунова и других улицах.

Час назад столкновение произошло на метромосту, две аварии случились на Окском съезде на подъеме. Сразу три ДТП произошло в районе площади Лядова: на улице Белинской, Большой Покровской и непосредственно на перекрестке с улицей Красносельской.

Напомним, что 7 марта - предпраздничный день. Многих сегодня отпускают с работы раньше.