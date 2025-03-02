Левый поворот на перекрёстке Южного шоссе и Старых Производственников не планируют разрешать Общество

В Нижнем Новгороде изменена организация движения на одном из самых загруженных перекрёстков — Южного шоссе и улицы Старых Производственников. Как сообщили в МКУ "ЦОДД" в ответ на запрос ИА "НТА-Приволжье", запрет на левый поворот с Южного шоссе в сторону 6 микрорайона введён одновременно с аналогичным ограничением на поворот с шоссе на улицу Янки Купалы.

Целью этих мер стало упорядочение транспортного потока, снижение количества аварийных ситуаций и сокращение заторов. Кроме того, благодаря изменениям удалось скорректировать режим работы светофоров, что повысило пропускную способность Южного шоссе — одной из ключевых магистралей Автозаводского района.

Несмотря на новые правила, некоторые водители продолжают выполнять запрещённый манёвр. В ЦОДД напомнили, что на перекрёстке установлен дорожный знак 4.1.4, который разрешает движение только прямо и направо. Нарушение этого требования грозит водителям административным штрафом.

Система фотовидеофиксации, установленная в районе перекрёстка, пока не фиксирует данный вид нарушений, однако в будущем её функционал может быть расширен сотрудниками ГКУ "Центр развития транспортной сети".

При этом в ЦОДД уточнили, что возвращать возможность левого поворота в сторону 6 микрорайона или устанавливать дополнительную секцию на светофоре не планируется.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области установят новые дорожные знаки.