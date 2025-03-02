Лихача на "Жигулях" ловили несколько патрулей ДПС в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сразу несколько автомобилей ДПС устроили погоню за водителем "Жигулей".

Как рассказали нижегородцы в социальных сетях, сначала нарушителя попытались остановить в Гордеевском микрорайоне, однако водитель проигнорировал требование стражей порядка и решил скрыться.

Спустя некоторое время после начала погони нарушитель был блокирован и задержан сотрудниками полиции на улице Федосеенко в Сормовском районе.

Ранее сообщалось, что 40-летний пешеход в Нижнем Новгороде погиб под колесами "Газели". Напомним также, что автомобиль сбил ребенка на улице Ванеева.