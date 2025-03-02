Сотрудника пилорамы в Ветлуге убило рухнувшей кровлей Происшествия

В городе Ветлуга Нижегородской области 8 марта произошло ЧП на пилораме.

По данным Telegram-канала Ni Mash, на 53-летнего мужчину обрушилась деревянная кровля общей площадью 70 квадратных метров.

В результате ЧП работник скончался на месте.

Сотрудники полиции работают на месте инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Навашинском районе Нижегородской области. Напомним также, что грузовой автомобиль протаранил жилой дом в Кулебакском районе.