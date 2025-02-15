Число земельных участков без границ в ЕГРН сократилось в Нижегородской области Общество

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зафиксировано 1 420 254 земельных участка в Нижегородской области, из которых 988 399 (две трети) имеют координатное описание границ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Росреестра.

По сравнению с началом 2024 года число участков, не имеющих четко определенных границ, уменьшилось на 35,2%.

Как подчеркнула руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн, отсутствие сведений о границах может создавать сложности при определении местоположения и площади участка.

"Без четких границ невозможно точно установить расположение земельного участка", — отметила она.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила оформления сделок с земельными участками: без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет ни зарегистрировать, ни поставить на кадастровый учет.