Москвич лишился 30 млн рублей при обмене валюты через интернет Происшествия

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В Москве жертвой мошенничества стал мужчина, который пытался обменять доллары на российские рубли. Вместо настоящих денег он получил фальшивые купюры, сообщает телеканал "360".

По словам пострадавшего, он обратился в полицию после того, как потерял значительную сумму — около 30 млн рублей — в ходе неудачной попытки обмена валюты.

Мужчина рассказал, что познакомился с неизвестным через мессенджер Telegram. Тот предложил обменять доллары на рубли.

На прошлой неделе пострадавший передал своему собеседнику 330 тысяч долларов, ожидая получить в обмен рубли. Однако вместо этого он получил фальшивые деньги — купюры, которые называют "билетами банка приколов". После этого мошенник исчез, а обманутый мужчина обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, сотрудница нижегородской стоматологии отдала мошенникам 6 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте.