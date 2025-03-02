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Происшествия

Мошенник заставил нижегородскую пенсионерку продать коллекционные монеты

09 марта 2025 12:00  [1] Происшествия

67-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. 

Злоумышленник, представившись сотрудником правоохранительных органов, несколько дней вел с ней телефонные переговоры.  

Под предлогом защиты от незаконных финансовых операций он убедил женщину продать свои золотые коллекционные монеты. Полученные 419 325 рублей пенсионерка перевела на указанный мошенником счет.  

После того как потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.  

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и поиски подозреваемого.

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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