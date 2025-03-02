Восемь пожаров вспыхнуло за сутки в Нижегородской области Происшествия

За прошедшие сутки в Нижегородской области произошло восемь пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорания зафиксированы в трёх жилых домах — в Арзамасе, Лукояновском и Ардатовском округах. Огонь также охватил бани в Сеченове и Арье, а в Пильнинском округе загорелся дачный дом.

В результате происшествий один человек получил травмы, погибших нет.

По данным спасателей, чрезвычайных ситуаций на водоёмах области за минувшие сутки не зафиксировано.