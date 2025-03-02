В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2025 11:02  [49] Восемь пожаров вспыхнуло за сутки в Нижегородской области
06 марта 2025 10:36  [247] Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова
05 марта 2025 20:24  [317] Мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона
05 марта 2025 18:23  [430] Таксист-мигрант надругался над пассажиркой в Нижегородской области
05 марта 2025 17:50  [967] Гибель водителя лесовоза закончилась уголовным делом
05 марта 2025 17:13  [450] 12 нелегальных мигрантов нашли на трассе М-12 в Нижегородской области
05 марта 2025 16:48  [266] Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска
05 марта 2025 16:33  [321] Таксист, высадивший женщину в неположенном месте у Московского вокзала, отделался штрафом
05 марта 2025 16:06  [398] 10-летнего мальчика нашли на Борском мосту в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 15:53  [287] Жительница Дзержинска получила 9,5 года за убийство приятеля
Происшествия

Восемь пожаров вспыхнуло за сутки в Нижегородской области

06 марта 2025 11:02  [49] Происшествия

За прошедшие сутки в Нижегородской области произошло восемь пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС России.  

Возгорания зафиксированы в трёх жилых домах — в Арзамасе, Лукояновском и Ардатовском округах. Огонь также охватил бани в Сеченове и Арье, а в Пильнинском округе загорелся дачный дом.  

В результате происшествий один человек получил травмы, погибших нет.

По данным спасателей, чрезвычайных ситуаций на водоёмах области за минувшие сутки не зафиксировано.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2025 09:53  [472] Мужчина погиб на пожаре в Кстовском районе
02 марта 2025 20:03  [685] 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе
02 марта 2025 12:36  [714] Пожар в СНТ им. Мичурина под Лысковом унес жизни двух человек
27 февраля 2025 17:33  [652] Неисправное электрооборудование могло вызвать пожар на Кузбасской
27 февраля 2025 15:53  [767] Гибель 3-летнего ребенка на пожаре в Дзержинске закончилась уголовным делом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph