Еще несколько аварийных домов снесут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще несколько аварийных домов снесут в Нижнем Новгороде. Объявления размещены на сайте государственных закупок.

Так, в Советском районе демонтируют двухэтажный деревянный дом по улице Агрономической, 175А 1958 года постройки. На эти цели предусмотрели 2,63 млн рублей. Заявки принимаются до 14 марта. Отметим, что конкурс объявлен повторно.

В Канавинском районе под снос идут два дома. Один из них расположен по адресу: улица Узбекская, 13, литера А. На интернет картах здания с литерой нет, а дом №13, как указывается в открытых источниках, 1897 года постройки. На работы выделено 1,01 млн рублей.

Второе здание находится по улице Знаменской, 1. Это двухэтажный дом 1980 года постройки. На его снос планируют потратить 1,2 млн рублей.

В Московском районе демонтируют двухэтажку по проспекту Героев, 6 за 4,5 млн рублей и трехэтажный дом, расположенный на Бурнаковском проезде, 12 за 13,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Сормовском районе снесут аварийный дом на улице Циолковского, 26 за 2 млн рублей.

Всего на 2025 год запланирован демонтаж более 20 многоквартирных домов, признанных аварийными.